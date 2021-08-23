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Адама Траоре хочет перейти из «Вулверхэмптона» в «Тоттенхэм»

17:43
Адама Траоре. Фото Instagram
Адама Траоре. Фото Instagram
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Полузащитник Адама Траоре хочет этим летом покинуть «Вулверхэмптон». 25-летний испанец склоняется к переходу в «Тоттенхэму», сообщает журналист Николо Скира.

Лондонский клуб хочет взять хавбека в аренду с опцией выкупа. Самому Траоре предлагается контракт до 2026 года.

Контракт игрока с «Вулверхэмптоном» рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость Траоре в 30 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 испанец забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса в 41 матче.

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Иван Шитик все материалы автора

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