Адам Лаллана: "Ливерпуль" победил убедительно"

Полузащитник "Ливерпуля" Адам Лаллана считает, что его команда заслуженно обыграла "Бернли" (4:2) в матче чемпионата Англии. Он посетовал на сложные погодные условия.

– Это важные три очка, потому что "Манчестер Сити" накануне победил, – цитирует ВВС Лаллану. – Условия были тяжелыми для обеих команд. Сперва было солнечно, потом пошел град, потом – дождь. Это было странно. Но я рад, что мы сохранили силы. "Бернли" играет в сложный футбол, он борется за каждое очко. Думаю, что мы все равно в итоге выиграли убедительно. Главное было сосредоточиться на трех очках. Теперь думаем о "Баварии" и Лиге чемпионов.