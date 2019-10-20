Адам Лаллана: «Ливерпуль» контролировал игру с «МЮ», я даже подумал, что мы можем победить"

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана считает, что его команда могла довести матч 9-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» до победы. Игра завершилась со счетом 1:1, Лаллана забил единственный мяч «красных» на 85-й минуте после выхода на замену.

— Моей задачей было просто давить. У нас оставалось 25 минут, — цитирует BBC Лаллану. — Мы проводили не лучший матч, поэтому нужны были замены. Алекс Окслейд-Чемберлен был очень хорош при выходе на замену. Если мы хотим выиграть титул, нужна вся команда, а не только стартовый состав.

Мне казалось, что мы контролировали игру, когда я вышел на поле. В конце я даже подумал, что мы можем взять три очка.

Мы приехали на «Олд Траффорд» и набрали очко. Это здорово. Мы все еще не проигрывали в сезоне.