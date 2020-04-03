Абрамович поможет французской коммуне Антиб в борьбе с коронавирусом

Владелец «Челси» Роман Абрамович окажет помощь властям французской коммуны Антиб, сообщает nicematin.com. Российский бизнесмен владеет в коммуне семью гектарами земли и знаменитой виллой «Шато де ла Круа», где он регулярно останавливается.

«Он очень хочет помочь, но пока не принято решение, каким образом. Мы попросили власти рассказать о наиболее насущных потребностях, чтобы мы могли принять решение», — заявил представитель отдела по связям с общественностью Антиба.

Ранее Абрамович бесплатно предоставил лондонским врачам отель у стадиона «Челси» «Стэмфорд Бридж».