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Абрамович отказался стать совладельцем «Тоттенхэма» перед покупкой «Челси»

17:00
Роман Абрамович. Фото ФК "Челси".
Роман Абрамович. Фото ФК "Челси".
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Российский бизнесмен Роман Абрамович отказался от предложения купить долю в «Тоттенхэме». Он является владельцем другого лондонского клуба — «Челси».

Как сообщил в интервью The Athletic бывший директор «Челси» Марк Тейлор, перед тем, как стать владельцем клуба, Абрамович вел переговоры с «Тоттенхэмом», но стороны не пришли к соглашению. Президент «шпор» Даниэл Леви предлагал Абрамовичу купить 29,9 процента акций клуба. Он отказался, потому что хотел получить полный контроль над клубом. После этого он договорился с «Челси».

53-летний Роман Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году.

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