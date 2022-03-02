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Сегодня, 13:19

Абрамович может продать «Челси» 86-летнему швейцарскому бизнесмену

Роман Шишов
Корреспондент

Российский бизнесмен Роман Абрамович, передавший управление «Челси» попечителям благотворительного фонда, может продать английский клуб. Покупателем может стать швейцарец Хансйорг Висс, состояние которого оценивается в пять миллиардов долларов.

«Мне нужно подумать четыре-пять дней. Абрамович просит слишком много, — цитирует Висса goal.com. — Вы знаете, «Челси» должен ему два миллиарда фунтов, однако у клуба нет таких денег. Значит, новый владелец должен будет компенсировать Абрамовичу эту сумму.

Сейчас мы не знаем точную цену продажи. Я могу представить, что стану владельцем «Челси», но необходимо изучить все условия. Я знаю точно лишь то, что не собираюсь делать все в одиночку. Если я и куплю «Челси», то с консорциумом из шести-семи инвесторов".

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году примерно за 140 миллионов фунтов стерлингов у предыдущего владельца — англичанина Кена Бейтса. В общей сложности он потратил на клуб из АПЛ почти два миллиарда.

В 2012-м лондонский клуб впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов, а в 2021-м повторил успех. Также после прихода российского бизнесмена команда пять раз становилась победителем английской премьер-лиги.

ФК Челси
Роман Абрамович
0
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3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
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 Вест Хэм 27 13 6 8 46-34 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 26 12 4 10 24-21 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
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 Астон Вилла 25 9 3 13 33-37 30
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 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 25 3 12 10 22-32 21
19
 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
20
 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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Саутгемптон – Норвич
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МЮ – Уотфорд
 0 : 0
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Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
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27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
31.05 00:00
Челси – Лестер
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

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Садио Мане

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Ливерпуль

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Ливерпуль

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Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эзри Конса

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Астон Вилла

 22 1 3
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