Абрамович может продать «Челси» 86-летнему швейцарскому бизнесмену

Российский бизнесмен Роман Абрамович, передавший управление «Челси» попечителям благотворительного фонда, может продать английский клуб. Покупателем может стать швейцарец Хансйорг Висс, состояние которого оценивается в пять миллиардов долларов.

«Мне нужно подумать четыре-пять дней. Абрамович просит слишком много, — цитирует Висса goal.com. — Вы знаете, «Челси» должен ему два миллиарда фунтов, однако у клуба нет таких денег. Значит, новый владелец должен будет компенсировать Абрамовичу эту сумму.

Сейчас мы не знаем точную цену продажи. Я могу представить, что стану владельцем «Челси», но необходимо изучить все условия. Я знаю точно лишь то, что не собираюсь делать все в одиночку. Если я и куплю «Челси», то с консорциумом из шести-семи инвесторов".

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году примерно за 140 миллионов фунтов стерлингов у предыдущего владельца — англичанина Кена Бейтса. В общей сложности он потратил на клуб из АПЛ почти два миллиарда.

В 2012-м лондонский клуб впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов, а в 2021-м повторил успех. Также после прихода российского бизнесмена команда пять раз становилась победителем английской премьер-лиги.