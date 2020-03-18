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Абрамович бесплатно предоставил лондонским врачам отель у стадиона «Челси»

13:31
Роман Абрамович/. Фото AFP
Роман Абрамович/. Фото AFP
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Владелец «Челси» Роман Абрамович предоставил врачам Лондона отель «Миллениум» на стадионе «Стэмфорд Бридж», сообщает официальный сайт клуба. Все расходы российский бизнесмен взял на себя.

Отелем смогут пользоваться врачи, которым приходится работать допоздна из-за эпидемии коронавируса. Так они смогут избежать долгих поездок домой через весь город.

Отмечается, что отель готов предоставить врачам все необходимые номера.

По последним данным коронавирус выявлен у более чем 197 тысяч человек, из них 7905 умерли, более 80 тысяч выздоровели. ВОЗ официально объявил о пандемии, в ряде стран ввели карантин, большинство крупных турниров были отменены или перенесены.

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