Абрахам пропустит матч «Челси» с «Тоттенхэмом» из-за повреждения

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард на пресс-конференции перед матчем 14-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» заявил, что форвард Тэмми Абрахам? не сыграет в этой встрече из-за травмы. Игра пройдет 30 ноября.

— Ближе к понедельнику мы уже сможем оценить его состояние, он все еще испытывает болевые ощущения, — приводит слова Лэмпарда Daily Mirror. — Все остальные игроки принимают участие в тренировках. У нас есть игроки, которые всегда готовы выйти на поле и воспользоваться этим шансом. Я верю в своих футболистов.

22-летний Абрахам получил повреждение в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Валенсии» (2:2).