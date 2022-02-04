Абрахам может вернуться в «Челси» в 2023 году

«Челси» может вернуть Абрахама за 80 миллионов евро

«Челси» может вернуть нападающего «Ромы» Тэмми Абрахама в 2023 году. Лондонский клуб может вернуть футболиста за 80 миллионов евро, сообщает Corriere dello Sport.

24-летний Абрахам перешел в «Рому» летом 2021 года из «Челси» за 40 миллионов евро. В этом сезоне нападающий в 21 матче серии А забил восемь голов и отдал три голевые передачи.

Контракт Абрахама с «Ромой» рассчитан до 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 38 млн.