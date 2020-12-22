Абрахам: «Еще рано заглядывать в таблицу, «Челси» просто должен продолжать побеждать»

Форвард «Челси» Тэмми Абрахам подвел итоги матча 14-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (3:0). Нападающий оформил дубль.

«Мне нужно было быть в нужных местах и в нужное время. Мы сохраняли терпение и, к счастью, получили три очка. Мне нужно помогать команде с голами и передачами, быть угрозой для ворот. Еще рано заглядывать в таблицу, мы просто должны продолжать побеждать», — приводит слова Абрахама BBC Sport.