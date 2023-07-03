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Абдул Рахман Баба покинет «Челси» после семи сезонов в арендах

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Ганский защитник «Челси» Абдул Рахман Баба на правах свободного агента покинет клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 29-летний футболист продолжит карьеру в греческом ПАОКе

Баба перешел в «Челси» в 2015-м году из немецкого «Аугсбурга». Лондонцы заплатили за ганца 26 миллионов евро. С того момента он провел за клуб 23 игры в сезоне-2015/16. В остальных сезонах защитника отправляли в аренды — он играл за «Шальке», «Реймс», «Мальорку», ПАОК и «Рединг».

Абдул Рахман Баба
Футбол
ФК ПАОК
ФК Челси
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10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
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15
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