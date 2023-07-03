Абдул Рахман Баба покинет «Челси» после семи сезонов в арендах
Ганский защитник «Челси» Абдул Рахман Баба на правах свободного агента покинет клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 29-летний футболист продолжит карьеру в греческом ПАОКе
Баба перешел в «Челси» в 2015-м году из немецкого «Аугсбурга». Лондонцы заплатили за ганца 26 миллионов евро. С того момента он провел за клуб 23 игры в сезоне-2015/16. В остальных сезонах защитника отправляли в аренды — он играл за «Шальке», «Реймс», «Мальорку», ПАОК и «Рединг».
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|Арсенал
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|0-0
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3
|МЮ
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|0
|0
|0-0
|0
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4
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|0
|0
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|0
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|0
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|0
|0
|0-0
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6
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7
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|0
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8
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|0
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9
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|0
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|0
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|0
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|0
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11
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|0
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|0-0
|0
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12
|Челси
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
|0
|0
|0
|0-0
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20
|Лутон Таун
|0
|0
|0
|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
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|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
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Челси – Ливерпуль
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|14.08
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МЮ – Вулверхэмптон
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