Абдул Рахман Баба покинет «Челси» после семи сезонов в арендах

Ганский защитник «Челси» Абдул Рахман Баба на правах свободного агента покинет клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 29-летний футболист продолжит карьеру в греческом ПАОКе

Баба перешел в «Челси» в 2015-м году из немецкого «Аугсбурга». Лондонцы заплатили за ганца 26 миллионов евро. С того момента он провел за клуб 23 игры в сезоне-2015/16. В остальных сезонах защитника отправляли в аренды — он играл за «Шальке», «Реймс», «Мальорку», ПАОК и «Рединг».