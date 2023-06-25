Аарон Рэмси допустил, что может вернуться в «Кардифф»
Полузащитник «Ниццы» Аарон Рэмси допустил, что может вернуться в свой родной клуб «Кардифф».
«Я вырос в этой команде и всегда буду благодарен ей за то, что она мне дала. Однажды я хотел бы вернуться, но кто знает, как все сложится? В ближайшие недели мне нужно разобраться со своим будущим. Самое главное — насладиться отпуском с семьей и принять правильное решение, которое устроит всех нас», — приводит Sky Sports слова Рэмси.
В сезоне-2022/23 Рэмси провел 34 матча за «Ниццу», забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. Контракт 32-летнего футболиста с французским клубом действует до конца июня 2023 года.
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|0
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|0-0
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14
|Вест Хэм
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|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
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|0
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|0-0
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16
|Нот. Форест
|0
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|0
|0-0
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17
|Эвертон
|0
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|0
|0
|0-0
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18
|Бернли
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|0-0
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19
|Шеффилд Юн.
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|0
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|11.08
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
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Арсенал – Нот. Форест
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Борнмут – Вест Хэм
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|12.08
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
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Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
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Ньюкасл – Астон Вилла
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|13.08
|00:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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