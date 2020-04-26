98 лет назад «Ньютон Хит» был переименован в «Манчестер Юнайтед»

98 лет назад, 26 апреля 1902 года, в английском футболе появилось новое название. Клуб «Ньютон Хит» был переименован в «Манчестер Юнайтед».

«Ньютон Хит» был основан в 1878 году на базе железнодородного департамента. Из-за финансовых проблем в 1902 году клуб был передан новым инвесторам и сменил название.

Впоследствии клуб сменил желто-зеленые цвета на привычные ныне красно-белые. После продажи «МЮ» бизнесмену Малкольму Глейзеру в 2005 году многие фанаты в знак протеста стали надевать на матчи желто-зеленую атрибутику.

«Манчестер Юнайтед» — один из самых титулованных клубов Англии. На его счету 20 титулов чемпиона (рекорд), 12 Кубков, 21 Суперкубок (рекорд), 5 Кубков лиги, Кубок чемпионов, 2 Лиги чемпионов, Лига Европы, Кубок обладателей Кубков, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.