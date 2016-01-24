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24 января 2016, 20:51

"Арсенал" в меньшинстве уступил "Челси"

Александр Тихов
редактор интернет отдела
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Сегодня. Лондон. &amp;quot;Арсенал&amp;quot; – &amp;quot;Челси&amp;quot; – 0:1. 23-я минута. Победный гол ДИЕГУ КОСТЫ.
Фото Reuters

"Арсенал" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии проиграл "Челси" с минимальным счетом. Единственный гол на 23-й минуте встречи забил нападающий Диегу Коста. Отметим, что с 18-й минуты "канониры" играли в меньшинстве – прямую красную карточку за фол на бразильце получил защитник Пер Мертесакер.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

23-й тур

"Арсенал" - "Челси" - 0:1 (0:1)

Гол: Диегу Коста, 23.

"Арсенал": Чех, Бельерин, Мертесакер, Косьельни, Монреаль, Кэмпбелл (Санчес, 57), Фламини, Рэмси, Езил, Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 75), Жиру (Габриэл Паулиста, 22).

"Челси": Куртуа, Иванович, Зума, Терри, Аспиликуэта, Виллиан, Оби Микел, Матич, Фабрегас, Оскар (Азар, 77), Диегу Коста (Реми, 69).

Предупреждения: Оскар, 11. Фламини, 45. Матич, 60. Оби Микел, 72.

Удаление: Мертесакер, 18.

Судья: Клаттенбург.

24 января. Лондон. Стадион "Эмирейтс".

Источник: http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2015-2016/
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Челси
17
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Диегу Коста открыл счет в матче с "Арсеналом"

Букмекеры: у "Борнмута" нет шансов в гостевом матче против "МЮ"
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 26 18 6 2 63-25 60
2
 Ман. Сити 26 18 5 3 59-26 59
3
 Арсенал 26 18 4 4 62-23 58
4
 Астон Вилла 26 16 4 6 56-35 52
5
 Тоттенхэм 25 14 5 6 52-38 47
6
 МЮ 26 14 2 10 36-36 44
7
 Брайтон 26 10 9 7 49-41 39
8
 Вест Хэм 26 11 6 9 40-46 39
9
 Вулверхэмптон 26 11 5 10 40-40 38
10
 Ньюкасл 26 11 4 11 54-45 37
11
 Челси 25 10 5 10 42-41 35
12
 Фулхэм 26 9 5 12 36-42 32
13
 Кр. Пэлас 26 7 7 12 31-44 28
14
 Борнмут 25 7 7 11 33-47 28
15
 Эвертон 26 8 7 11 28-34 25
16
 Брентфорд 26 7 4 15 37-48 25
17
 Нот. Форест 26 6 6 14 34-48 24
18
 Лутон Таун 25 5 5 15 35-51 20
19
 Бернли 26 3 4 19 25-58 13
20
 Шеффилд Юн. 26 3 4 19 22-66 13
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.03 18:00
Брентфорд – Челси
 - : -
2.03 18:00
Эвертон – Вест Хэм
 - : -
2.03 18:00
Фулхэм – Брайтон
 - : -
2.03 18:00
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
2.03 18:00
Нот. Форест – Ливерпуль
 - : -
2.03 18:00
Тоттенхэм – Кр. Пэлас
 - : -
2.03 20:30
Лутон Таун – Астон Вилла
 - : -
3.03 16:00
Бернли – Борнмут
 - : -
3.03 18:30
Ман. Сити – МЮ
 - : -
4.03 23:00
Шеффилд Юн. – Арсенал
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
Джаррод Боуэн

Джаррод Боуэн

Вест Хэм

 14
П
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 17 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 23 1 7
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