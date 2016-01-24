"Арсенал" в меньшинстве уступил "Челси"

"Арсенал" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии проиграл "Челси" с минимальным счетом. Единственный гол на 23-й минуте встречи забил нападающий Диегу Коста. Отметим, что с 18-й минуты "канониры" играли в меньшинстве – прямую красную карточку за фол на бразильце получил защитник Пер Мертесакер.

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23-й тур

"Арсенал" - "Челси" - 0:1 (0:1)

Гол: Диегу Коста, 23.

"Арсенал": Чех, Бельерин, Мертесакер, Косьельни, Монреаль, Кэмпбелл (Санчес, 57), Фламини, Рэмси, Езил, Уолкотт (Окслейд-Чемберлен, 75), Жиру (Габриэл Паулиста, 22).

"Челси": Куртуа, Иванович, Зума, Терри, Аспиликуэта, Виллиан, Оби Микел, Матич, Фабрегас, Оскар (Азар, 77), Диегу Коста (Реми, 69).

Предупреждения: Оскар, 11. Фламини, 45. Матич, 60. Оби Микел, 72.

Удаление: Мертесакер, 18.

Судья: Клаттенбург.

24 января. Лондон. Стадион "Эмирейтс".