91 процент болельщиков «Манчестер Юнайтед» хочет видеть владельцем клуба принца Бен Салмана

91% болельщиков «Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы новым владельцем клуба стал саудовский принц Бен Салман, сообщает The Sun.

Семья Глейзер — нынешние владельцы «МЮ» — отклонили два предложения Бен Салмана, чем породили недовольство болельщиков. По слухам, Бен Салман готов преобразить состав «манкунианцев», приобретя защитника Калиду Кулибали, хавбека Джеймса Меддисона и форварда Тимо Вернера.

Cемья Глейзер купила «МЮ» в 2005 году за 1,34 миллиарда долларов. Ранее фанаты команды неоднократно выражали недовольство американскими владельцами клуба.