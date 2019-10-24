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91 процент болельщиков «Манчестер Юнайтед» хочет видеть владельцем клуба принца Бен Салмана

18:05
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91% болельщиков «Манчестер Юнайтед» хочет, чтобы новым владельцем клуба стал саудовский принц Бен Салман, сообщает The Sun.

Семья Глейзер — нынешние владельцы «МЮ» — отклонили два предложения Бен Салмана, чем породили недовольство болельщиков. По слухам, Бен Салман готов преобразить состав «манкунианцев», приобретя защитника Калиду Кулибали, хавбека Джеймса Меддисона и форварда Тимо Вернера.

Cемья Глейзер купила «МЮ» в 2005 году за 1,34 миллиарда долларов. Ранее фанаты команды неоднократно выражали недовольство американскими владельцами клуба.

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