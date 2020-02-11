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8 лет назад Анри забил последний гол за «Арсенал». Ассистировал ему Аршавин

22:22
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Сегодня, 11 февраля 2020 года, исполнилось ровно 8 лет последнему голу Тьерри Анри в составе «Арсенала». Форвард отличился в добавленное время матча чемпионата Англии против «Сандерленда» (2:1). Голевую передачу ему отдал российский нападающий Андрей Аршавин.

Тьерри Анри играл за «Арсенал» с 1999 по 2007 год, а также провел 4 игры на правах аренды в начале 2012-го. Всего он забил в составе лондонцев 228 мячей — рекордный показатель для клуба.

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