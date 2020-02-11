8 лет назад Анри забил последний гол за «Арсенал». Ассистировал ему Аршавин
22:22
Сегодня, 11 февраля 2020 года, исполнилось ровно 8 лет последнему голу Тьерри Анри в составе «Арсенала». Форвард отличился в добавленное время матча чемпионата Англии против «Сандерленда» (2:1). Голевую передачу ему отдал российский нападающий Андрей Аршавин.
Тьерри Анри играл за «Арсенал» с 1999 по 2007 год, а также провел 4 игры на правах аренды в начале 2012-го. Всего он забил в составе лондонцев 228 мячей — рекордный показатель для клуба.
? #OnThisDay in 2012, @ThierryHenry bowed out of the @premierleague in style— Arsenal (@Arsenal) February 11, 2020
A last-minute winner. His 228th goal for The Arsenal.
All hail The King. ? pic.twitter.com/T1kECY3kGF
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