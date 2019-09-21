8:0!!! «Ман Сити» разорвал «Уотфорд»

«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» в матче 6-го тура чемпионата Англии — 8:0. Счет действующие чемпионы Англии открыли уже на первой минуте — отличился Давид Сильва. Серхио Агуэро реализовал пенальти, забив сотый мяч в АПЛ на «Этихаде».

К 18-й минуте «Ман Сити» вел 5:0, а во втором тайме отличился еще трижды.

Несмотря на крупный счет, команда Хосепа Гвардьолы не смогла побить рекорд английской премьер-лиги. В 1995 году «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ипсвич» 9:0.

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6-й тур

«Манчестер Сити» — «Уотфорд» — 8:0 (5:0)

Голы: Сильва, 1 (1:0). Агуэро, 7 — с пенальти (2:0). Махрез, 12 (3:0). Бернарду Силва, 15 (4:0). Отаменди, 18 (5:0). Бернарду Силва, 48 (6:0). Бернарду Силва, 60 (7:0). Де Брейне, 85 (8:0).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Отаменди (Гарсия, 63), Уокер (Жоау Канселу, 54), Менди (Анхелиньо, 46), Сильва, Фернандинью, Де Брейне, Эрнандес, Агуэро, Махрез, Бернарду Силва.

«Уотфорд»: Фостер, Мариаппа, Кико Фемения, Доусон, Холевас, Фулькье (Перейра, 33), Капуэ, Клеверли, Дукуре, Хьюз (Сарр, 59), Деулофеу (Грэй, 77).

Предупреждения: Бернарду Силва, 19. Деулофеу, 59. Кико Фемения, 60. Анхелиньо, 81.

Судья: Дин.

21 сентября. Манчестер. Стадион «Этихад».