Пол Ламберт: "Астон Вилла" заслуженно обыграла "Ливерпуль"

Главный тренер "Астон Виллы" Пол Ламберт считает, что его команда заслужила победу над "Ливерпулем" (1:0) в матче чемпионата Англии. По его мнению, в первом тайме бирмингемцы могли забить больше одного мяча.

– Думаю, мои ребята заслужили это, – цитирует Sky Sports Ламберта. – В первом тайме мы играли выдающимся образом и могли бы забить еще пару мячей. Во втором тайме мы должны были выдержать штурм и сыграли в защите прекрасно. В футболе нет универсальной формулы победы, но мои ребята показали большое желание и веру в себя.