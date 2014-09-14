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14 сентября 2014, 18:03

Пол Ламберт: "Астон Вилла" заслуженно обыграла "Ливерпуль"

Сергей Максименков
Корреспондент
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Главный тренер &amp;quot;Астон Виллы&amp;quot; Пол ЛАМБЕРТ
Фото AFP

Главный тренер "Астон Виллы" Пол Ламберт считает, что его команда заслужила победу над "Ливерпулем" (1:0) в матче чемпионата Англии. По его мнению, в первом тайме бирмингемцы могли забить больше одного мяча.

– Думаю, мои ребята заслужили это, – цитирует Sky Sports Ламберта. – В первом тайме мы играли выдающимся образом и могли бы забить еще пару мячей. Во втором тайме мы должны были выдержать штурм и сыграли в защите прекрасно. В футболе нет универсальной формулы победы, но мои ребята показали большое желание и веру в себя.

ФК Астон Вилла
ФК Ливерпуль
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 26 18 6 2 63-25 60
2
 Ман. Сити 25 17 5 3 58-26 56
3
 Арсенал 25 17 4 4 58-22 55
4
 Астон Вилла 25 15 4 6 52-33 49
5
 Тоттенхэм 25 14 5 6 52-38 47
6
 МЮ 25 14 2 9 35-34 44
7
 Брайтон 25 10 8 7 48-40 38
8
 Ньюкасл 25 11 4 10 53-41 37
9
 Вест Хэм 25 10 6 9 36-44 36
10
 Челси 25 10 5 10 42-41 35
11
 Вулверхэмптон 25 10 5 10 39-40 35
12
 Фулхэм 25 8 5 12 34-41 29
13
 Борнмут 24 7 7 10 33-46 28
14
 Брентфорд 25 7 4 14 35-44 25
15
 Кр. Пэлас 25 6 7 12 28-44 25
16
 Нот. Форест 25 6 6 13 32-44 24
17
 Эвертон 25 8 6 11 27-33 20
18
 Лутон Таун 25 5 5 15 35-51 20
19
 Бернли 25 3 4 18 25-55 13
20
 Шеффилд Юн. 25 3 4 18 22-65 13
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38 тур
21.02 22:30
Ливерпуль – Лутон Таун
 4 : 1
23.02 23:00
Челси – Тоттенхэм
 - : -
24.02 18:00
Астон Вилла – Нот. Форест
 - : -
24.02 18:00
Брайтон – Эвертон
 - : -
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Кр. Пэлас – Бернли
 - : -
24.02 18:00
МЮ – Фулхэм
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