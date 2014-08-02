Йепес желает завершить карьеру в Англии

38-летний защитник сборной Колумбии Марио Йепес ждет предложений из Англии, сообщает его агент Джино Калбертсон. Ранее сообщалось, что футболист согласовал условия личного контракта с "Сампдорией".

– Я уже разговаривал с несколькими клубами, которые проявили интерес к Йепесу, – передает Sky Sports слова Калбертсона. – Марио очень хочет завершить свою карьеру в Англии, и с его опытом и несомненным талантом он будет ценным дополнением для любого клуба.

В минувшем сезоне Йепес сыграл в 26 матчах в чемпионате и Кубке Италии за "Аталанту". Также на счету экс-защитника "ПСЖ" и "Милана" четыре матча на первенстве мира в Бразилии.