«7 — волшебная цифра». Роналду опубликовал фото в футболке «Манчестер Юнайтед»
14:32
Нападающий Криштиану Роналду опубликовал фотографию в футболке «Манчестер Юнайтед».
«7 — волшебная цифра», — написал Роналду в Instagram.
31 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании двухлетнего контракта с нападающим Криштиану Роналду.
2 сентября клуб подтвердил, что португалец будет выступать под седьмым номером. До этого под этим номером играл Эдинсон Кавани.
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