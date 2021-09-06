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«7 — волшебная цифра». Роналду опубликовал фото в футболке «Манчестер Юнайтед»

14:32
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Нападающий Криштиану Роналду опубликовал фотографию в футболке «Манчестер Юнайтед».

«7 — волшебная цифра», — написал Роналду в Instagram.

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

31 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании двухлетнего контракта с нападающим Криштиану Роналду.

2 сентября клуб подтвердил, что португалец будет выступать под седьмым номером. До этого под этим номером играл Эдинсон Кавани.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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