Нападающий Криштиану Роналду опубликовал фотографию в футболке «Манчестер Юнайтед».

«7 — волшебная цифра», — написал Роналду в Instagram.

31 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании двухлетнего контракта с нападающим Криштиану Роналду.

2 сентября клуб подтвердил, что португалец будет выступать под седьмым номером. До этого под этим номером играл Эдинсон Кавани.