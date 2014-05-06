Пол Ламберт: "Постараемся обыграть "Манчестер Сити"

Главный тренер "Астон Виллы" Пол Ламберт намерен дать бой "Манчестер Сити" в ближайшем матче чемпионата Англии. Специалист надеется добиться победы над фаворитом премьер-лиги.

– Мы не собираемся отбывать номер, а постараемся выиграть, – цитирует Sky Sports Ламберта. – Придется много работать без мяча. Это будет нелегко. Но мы понимаем, что у нас есть качества, которые могут позволить победить. Постараемся добиться этого. Отмечу, что давление на всех людей действует по-разному. Но у соперника игроки мирового класса.