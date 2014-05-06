Пол Ламберт: "Постараемся обыграть "Манчестер Сити"
Главный тренер "Астон Виллы" Пол Ламберт намерен дать бой "Манчестер Сити" в ближайшем матче чемпионата Англии. Специалист надеется добиться победы над фаворитом премьер-лиги.
– Мы не собираемся отбывать номер, а постараемся выиграть, – цитирует Sky Sports Ламберта. – Придется много работать без мяча. Это будет нелегко. Но мы понимаем, что у нас есть качества, которые могут позволить победить. Постараемся добиться этого. Отмечу, что давление на всех людей действует по-разному. Но у соперника игроки мирового класса.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|26
|18
|6
|2
|63-25
|60
|
2
|Ман. Сити
|25
|17
|5
|3
|58-26
|56
|
3
|Арсенал
|25
|17
|4
|4
|58-22
|55
|
4
|Астон Вилла
|25
|15
|4
|6
|52-33
|49
|
5
|Тоттенхэм
|25
|14
|5
|6
|52-38
|47
|
6
|МЮ
|25
|14
|2
|9
|35-34
|44
|
7
|Брайтон
|25
|10
|8
|7
|48-40
|38
|
8
|Ньюкасл
|25
|11
|4
|10
|53-41
|37
|
9
|Вест Хэм
|25
|10
|6
|9
|36-44
|36
|
10
|Челси
|25
|10
|5
|10
|42-41
|35
|
11
|Вулверхэмптон
|25
|10
|5
|10
|39-40
|35
|
12
|Фулхэм
|25
|8
|5
|12
|34-41
|29
|
13
|Борнмут
|24
|7
|7
|10
|33-46
|28
|
14
|Брентфорд
|25
|7
|4
|14
|35-44
|25
|
15
|Кр. Пэлас
|25
|6
|7
|12
|28-44
|25
|
16
|Нот. Форест
|25
|6
|6
|13
|32-44
|24
|
17
|Эвертон
|25
|8
|6
|11
|27-33
|20
|
18
|Лутон Таун
|25
|5
|5
|15
|35-51
|20
|
19
|Бернли
|25
|3
|4
|18
|25-55
|13
|
20
|Шеффилд Юн.
|25
|3
|4
|18
|22-65
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.02
|22:30
|
Ливерпуль – Лутон Таун
|4 : 1
|23.02
|23:00
|
Челси – Тоттенхэм
|- : -
|24.02
|18:00
|
Астон Вилла – Нот. Форест
|- : -
|24.02
|18:00
|
Брайтон – Эвертон
|- : -
|24.02
|18:00
|
Кр. Пэлас – Бернли
|- : -
|24.02
|18:00
|
МЮ – Фулхэм
|- : -
|24.02
|20:30
|
Борнмут – Ман. Сити
|- : -
|24.02
|23:00
|
Арсенал – Ньюкасл
|- : -
|25.02
|16:30
|
Вулверхэмптон – Шеффилд Юн.
|- : -
|26.02
|23:00
|
Вест Хэм – Брентфорд
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|17
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|15
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|14
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|17
|1
|5
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|22
|1
|7
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