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6 мая 2014, 21:13

Пол Ламберт: "Постараемся обыграть "Манчестер Сити"

Сергей Максименков
Корреспондент
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Главный тренер &amp;quot;Астон Виллы&amp;quot; Пол ЛАМБЕРТ
Фото AFP

Главный тренер "Астон Виллы" Пол Ламберт намерен дать бой "Манчестер Сити" в ближайшем матче чемпионата Англии. Специалист надеется добиться победы над фаворитом премьер-лиги.

– Мы не собираемся отбывать номер, а постараемся выиграть, – цитирует Sky Sports Ламберта. – Придется много работать без мяча. Это будет нелегко. Но мы понимаем, что у нас есть качества, которые могут позволить победить. Постараемся добиться этого. Отмечу, что давление на всех людей действует по-разному. Но у соперника игроки мирового класса.

ФК Астон Вилла
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 26 18 6 2 63-25 60
2
 Ман. Сити 25 17 5 3 58-26 56
3
 Арсенал 25 17 4 4 58-22 55
4
 Астон Вилла 25 15 4 6 52-33 49
5
 Тоттенхэм 25 14 5 6 52-38 47
6
 МЮ 25 14 2 9 35-34 44
7
 Брайтон 25 10 8 7 48-40 38
8
 Ньюкасл 25 11 4 10 53-41 37
9
 Вест Хэм 25 10 6 9 36-44 36
10
 Челси 25 10 5 10 42-41 35
11
 Вулверхэмптон 25 10 5 10 39-40 35
12
 Фулхэм 25 8 5 12 34-41 29
13
 Борнмут 24 7 7 10 33-46 28
14
 Брентфорд 25 7 4 14 35-44 25
15
 Кр. Пэлас 25 6 7 12 28-44 25
16
 Нот. Форест 25 6 6 13 32-44 24
17
 Эвертон 25 8 6 11 27-33 20
18
 Лутон Таун 25 5 5 15 35-51 20
19
 Бернли 25 3 4 18 25-55 13
20
 Шеффилд Юн. 25 3 4 18 22-65 13
Результаты / календарь
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36 тур
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38 тур
21.02 22:30
Ливерпуль – Лутон Таун
 4 : 1
23.02 23:00
Челси – Тоттенхэм
 - : -
24.02 18:00
Астон Вилла – Нот. Форест
 - : -
24.02 18:00
Брайтон – Эвертон
 - : -
24.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 - : -
24.02 18:00
МЮ – Фулхэм
 - : -
24.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 - : -
24.02 23:00
Арсенал – Ньюкасл
 - : -
25.02 16:30
Вулверхэмптон – Шеффилд Юн.
 - : -
26.02 23:00
Вест Хэм – Брентфорд
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 14
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 9
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 17 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 22 1 7
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