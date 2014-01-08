Рой Ходжсон: "Травма Уолкотта - удар для "Арсенала" и сборной Англии"

Главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон выразил свое разочарование травмой полузащитника "Арсенала" Тео Уолкотта. Вингер пропустит остаток сезона и не попадет на чемпионат мира-2014 из-за повреждения.

– Я хотел бы выразить свое разочарование, – приводит официальный сайт Футбольной ассоциации Англии слова Ходжсона. – Это большой удар для него лично, а также для "Арсенала" и нашей сборной. Мы с Уолкоттом долго беседовали. Конечно, очень жаль, что мы потеряли игрока такого калибра перед чемпионатом мира. Желаем ему скорейшего выздоровления. Поработав с ним два года, я знаю, каким характером он обладает. Уверен, что он вернется еще более сильным игроком после этой неудачи.