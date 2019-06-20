64-летний мужчина задержан по делу о гибели Эмилиано Салы

Полиция графства Дорсет (Великобритания) задержала 64-летнего жителя Северного Йоркшира по делу о гибели нападающего Эмилиано Салы, сообщает BBC. Мужчину подозревают в совершении действий, которые привели к смерти по неосторожности.

После задержания мужчина согласился сотрудничать со следствием и был освобожден. Полиция не раскрывает его личность и просит воздержаться от спекуляций по этому поводу.

28-летний Сала в январе этого года перешел из "Нанта" в "Кардифф" за 15 миллионов фунтов. По пути из Франции в Великобританию он разбился в авиакатастрофе на частном самолете. Вместе с Салой погиб пилот Дэвид Ибботсон.