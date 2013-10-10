"Галатасарай" готов отпустить Йылмаза в "Челси"

Президент "Галатасарая" Унал Айсал не будет мешать переходу форварда команды Бурака Йылмаза в "Челси", если интерес со стороны лондонского клуба подтвердится. Ранее некоторые СМИ сообщали, что "синие" заинтересованы в нападающем сборной Турции.

– Если он захочет в "Челси", а лондонцы заинтересуются им, то я не стану мешать этому переходу, – цитирует ITV Айсала. – Мне нравится, когда турецкие игроки заявляют о себе в европейских лигах. Однако конкретного предложения от "Челси" не было. В конце прошлого лета был запрос со стороны "Лацио", но сделка не состоялась, потому что не все условия сторон были удовлетворены.