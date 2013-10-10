Жозе Босингва: "В Реднаппе говорит его возраст или вино, которое он пьет каждое утро"

Защитник "Трабзонспора" Жозе Босингва ответил на критику главного тренера "Куинз Парк Рейнджерс" Харри Реднаппа. Специалист в своей автобиографии называл непрофессиональным поведение португальца, когда тот отказывался находиться в запасе, выступая в "КПР" в прошлом сезоне.

– Я никогда не заставлял никого платить мне такую зарплату, которую мне предлагал "КПР", – цитирует A Bola Босингву. – Когда Реднаппу заниматься анализом игры команды, если он все время тратит на переговоры с агентами? Он считает себя равным Фергюсону, но есть одна разница: за свою долгую карьеру Реднапп выиграл лишь один титул. Кажется, он не знает, о чем говорит. Вероятно, сказывается возраст или вино, которое он пьет каждое утро.