Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью остался доволен победой над «Бернли» в матче 6-го тура чемпионата Англии (1:0). По словам португальца он так же рад, как и после матча против «Манчестер Юнайтед» (6:1).

— 6:1 или 1:0 — это три очка, так что я счастлив, как и после победы над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд», — цитирует BBC Моуринью. — Я сказал перед матчем, что это не игра для красивого футбола или игра, чтобы забить много голов. Шон Дайч знает, как организовать команду и помешать лучшим командам играть. Очень рад, так как это был типичный матч, в котором можно легко потерять два очка.