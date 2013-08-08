Гэри Невилл: "Руни жизненно необходим "Манчестер Юнайтед"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", тренер сборной Англии Гэри Невилл по-прежнему настаивает на том, что "Юнайтед" не должен продавать Уэйна Руни в "Челси". Манчестерцы уже отклонили ряд предложений по 27-летнему форварду, трансфер которого в итоге был оценен "синими" в 35 миллионов фунтов стерлингов. При этом лондонцы не оставляют надежды уговорить конкурента расстаться с футболистом "Трех львов".

– Руни жизненно необходимый игрок для "Манчестер Юнайтед", он – настоящий чемпион, который может выиграть премьер-лигу. Нельзя продавать его в "Челси", если не найти равноценную замену – таких мастеров, как Бэйл или Роналду, – приводит Sky Sports слова Невилла. – Руни – золотой игрок. Он подтверждал свой класс в течение многих лет, сезон за сезоном. Он постоянно входит в список лучших бомбардиров, даже в свой последний сезон, который явно был для него не самым лучшим.

Добавим, что главный тренер чемпионов Англии Дэвид Мойес на словах полон решимости сохранить игрока в команде и при каждом удобном случае повторяет, что нападающий не продается. В то же время сам футболист пока хранит молчание. После того как в середине мая он попросил клуб о трансфере и получил отказ, о чем рассказал еще Алекс Фергюсон, форвард не делал никаких заявлений для печати.