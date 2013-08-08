Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

8 августа 2013, 18:36

Гэри Невилл: "Руни жизненно необходим "Манчестер Юнайтед"

Артем Агапов
редактор отдела интернет
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Тренер сборной Англии Гэри НЕВИЛЛ. Фото AFP
Фото AFP

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед", тренер сборной Англии Гэри Невилл по-прежнему настаивает на том, что "Юнайтед" не должен продавать Уэйна Руни в "Челси". Манчестерцы уже отклонили ряд предложений по 27-летнему форварду, трансфер которого в итоге был оценен "синими" в 35 миллионов фунтов стерлингов. При этом лондонцы не оставляют надежды уговорить конкурента расстаться с футболистом "Трех львов".

– Руни жизненно необходимый игрок для "Манчестер Юнайтед", он – настоящий чемпион, который может выиграть премьер-лигу. Нельзя продавать его в "Челси", если не найти равноценную замену – таких мастеров, как Бэйл или Роналду, – приводит Sky Sports слова Невилла. – Руни – золотой игрок. Он подтверждал свой класс в течение многих лет, сезон за сезоном. Он постоянно входит в список лучших бомбардиров, даже в свой последний сезон, который явно был для него не самым лучшим.

Добавим, что главный тренер чемпионов Англии Дэвид Мойес на словах полон решимости сохранить игрока в команде и при каждом удобном случае повторяет, что нападающий не продается. В то же время сам футболист пока хранит молчание. После того как в середине мая он попросил клуб о трансфере и получил отказ, о чем рассказал еще Алекс Фергюсон, форвард не делал никаких заявлений для печати.

Уэйн Руни
Сборная Англии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
0
Читайте также
Родители фигуристов обвинили тренера Анну Леванди в насилии
Игрок московского «Динамо» подал заявление в полицию на экс-волейболиста «Кузбасса» из-за долга
Украинцы свезли сгоревшую сельхозтехнику к польской границе в знак протеста
Президент Эквадора объяснил отказ передавать оружие США
Роскомнадзор сообщил об инциденте с утечкой 500 млн данных россиян в 2024 году
Зеленский заявил о нежелании заключать подобные минским соглашения
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мойес перевел Руни в резервную команду

Букмекеры: у "Борнмута" нет шансов в гостевом матче против "МЮ"
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 26 18 6 2 63-25 60
2
 Ман. Сити 25 17 5 3 58-26 56
3
 Арсенал 25 17 4 4 58-22 55
4
 Астон Вилла 25 15 4 6 52-33 49
5
 Тоттенхэм 25 14 5 6 52-38 47
6
 МЮ 25 14 2 9 35-34 44
7
 Брайтон 25 10 8 7 48-40 38
8
 Ньюкасл 25 11 4 10 53-41 37
9
 Вест Хэм 25 10 6 9 36-44 36
10
 Челси 25 10 5 10 42-41 35
11
 Вулверхэмптон 25 10 5 10 39-40 35
12
 Фулхэм 25 8 5 12 34-41 29
13
 Борнмут 24 7 7 10 33-46 28
14
 Брентфорд 25 7 4 14 35-44 25
15
 Кр. Пэлас 25 6 7 12 28-44 25
16
 Нот. Форест 25 6 6 13 32-44 24
17
 Эвертон 25 8 6 11 27-33 20
18
 Лутон Таун 25 5 5 15 35-51 20
19
 Бернли 25 3 4 18 25-55 13
20
 Шеффилд Юн. 25 3 4 18 22-65 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.02 22:30
Ливерпуль – Лутон Таун
 4 : 1
23.02 23:00
Челси – Тоттенхэм
 - : -
24.02 18:00
Астон Вилла – Нот. Форест
 - : -
24.02 18:00
Брайтон – Эвертон
 - : -
24.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 - : -
24.02 18:00
МЮ – Фулхэм
 - : -
24.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 - : -
24.02 23:00
Арсенал – Ньюкасл
 - : -
25.02 16:30
Вулверхэмптон – Шеффилд Юн.
 - : -
26.02 23:00
Вест Хэм – Брентфорд
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 14
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 9
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 17 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 22 1 7
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости