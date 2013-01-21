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21 января 2013, 19:58

Робин ван Перси: "Каждый день убеждаюсь, что поступил правильно, перейдя в "МЮ"

Владимир ИРИНЧЕЕВ
Корреспондент
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Нападающий &amp;quot;Манчестер Юнайтед&amp;quot; Робин ВАН ПЕРСИ. Фото AFP
Фото AFP

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси, перешедший в команду минувшим летом из "Арсенала", подчеркнул, что считает сделанный выбор правильным. В составе "красных дьяволов" голландец провел 27 матчей и забил 21 гол.

- "Арсенал" - великий клуб, и мне всегда было хорошо в нем, - приводит Sky Sports слова ван Перси. - Однако после восьми лет в Лондоне я понял, что необходимы новые стимулы. В "Манчестер Юнайтед" я их нашел. Здесь меня окружают чемпионы. Думаю, я поступил правильно и в нужное время. Перейди я сюда раньше - совершил бы ошибку. Когда два года назад я продлевал контракт с "Арсеналом", то чувствовал, что могу и хочу принести пользу команде. Но прошлым летом у меня появилось желание замахнуться на большее, а нынешняя команда ставит перед собой только самые высокие цели. Я ни в коем случае не хочу обидеть "Арсенал", но я каждый день убеждаюсь в том, что сделал правильный выбор.

ФК Манчестер Юнайтед
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По мнению букмекеров, "Ливерпуль" имеет неплохие шансы попасть в Лигу чемпионов

Букмекеры: у "Борнмута" нет шансов в гостевом матче против "МЮ"
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 26 18 6 2 63-25 60
2
 Ман. Сити 25 17 5 3 58-26 56
3
 Арсенал 25 17 4 4 58-22 55
4
 Астон Вилла 25 15 4 6 52-33 49
5
 Тоттенхэм 25 14 5 6 52-38 47
6
 МЮ 25 14 2 9 35-34 44
7
 Брайтон 25 10 8 7 48-40 38
8
 Ньюкасл 25 11 4 10 53-41 37
9
 Вест Хэм 25 10 6 9 36-44 36
10
 Челси 25 10 5 10 42-41 35
11
 Вулверхэмптон 25 10 5 10 39-40 35
12
 Фулхэм 25 8 5 12 34-41 29
13
 Борнмут 24 7 7 10 33-46 28
14
 Брентфорд 25 7 4 14 35-44 25
15
 Кр. Пэлас 25 6 7 12 28-44 25
16
 Нот. Форест 25 6 6 13 32-44 24
17
 Эвертон 25 8 6 11 27-33 20
18
 Лутон Таун 25 5 5 15 35-51 20
19
 Бернли 25 3 4 18 25-55 13
20
 Шеффилд Юн. 25 3 4 18 22-65 13
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.02 22:30
Ливерпуль – Лутон Таун
 4 : 1
23.02 23:00
Челси – Тоттенхэм
 - : -
24.02 18:00
Астон Вилла – Нот. Форест
 - : -
24.02 18:00
Брайтон – Эвертон
 - : -
24.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 - : -
24.02 18:00
МЮ – Фулхэм
 - : -
24.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 - : -
24.02 23:00
Арсенал – Ньюкасл
 - : -
25.02 16:30
Вулверхэмптон – Шеффилд Юн.
 - : -
26.02 23:00
Вест Хэм – Брентфорд
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 14
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 9
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 17 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 22 1 7
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