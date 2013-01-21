Робин ван Перси: "Каждый день убеждаюсь, что поступил правильно, перейдя в "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Робин ван Перси, перешедший в команду минувшим летом из "Арсенала", подчеркнул, что считает сделанный выбор правильным. В составе "красных дьяволов" голландец провел 27 матчей и забил 21 гол.

- "Арсенал" - великий клуб, и мне всегда было хорошо в нем, - приводит Sky Sports слова ван Перси. - Однако после восьми лет в Лондоне я понял, что необходимы новые стимулы. В "Манчестер Юнайтед" я их нашел. Здесь меня окружают чемпионы. Думаю, я поступил правильно и в нужное время. Перейди я сюда раньше - совершил бы ошибку. Когда два года назад я продлевал контракт с "Арсеналом", то чувствовал, что могу и хочу принести пользу команде. Но прошлым летом у меня появилось желание замахнуться на большее, а нынешняя команда ставит перед собой только самые высокие цели. Я ни в коем случае не хочу обидеть "Арсенал", но я каждый день убеждаюсь в том, что сделал правильный выбор.