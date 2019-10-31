5:5 в основное время! «Ливерпуль» по пенальти обыграл «Арсенал»

«Ливерпуль» в серии пенальти победил «Арсенал» в матче 1/8 финала Кубка лиги (5:5, пенальти — 5:4). Голами в составе мерсисайдцев отметились хавбеки Джеймс Милнер и Алекс Окслейд-Чемберлен, а также нападающий Дивок Ориги (дубль). Еще один гол в свои ворота забил защитник «канониров» Шкодран Мустафи. У «Арсенала» отличились полузащитник Лукас Торрейра, нападающий Габриел Мартинелли (дубль), хавбек Эйнсли Мэйтланд-Найлс и хавбек Джозеф Уиллок.

Кубок английской лиги

1/8 финала

«Ливерпуль» — «Арсенал» — 5:5 (2:3). Пенальти — 5:4

Голы: Мустафи, 6 — в свои ворота (1:0). Торрейра, 19 (1:1). Мартинелли, 26 (1:2). Мартинелли, 36 (1:3). Милнер, 43 — с пенальти (2:3). Мэйтланд-Найлс, 54 (2:4). Окслейд-Чемберлен, 58 (3:4). Ориги, 62 (4:4). Уиллок, 70 (4:5). Ориги, 90+4 (5:5).

«Ливерпуль»: Келлехер, Гомес, ван дер Берг, Уильямс, Милнер, Лаллана, Окслейд-Чемберлен (Чиривелья, 81), Кейта (Джонс, 55), Ориги, Брюстер, Эллиотт.

«Арсенал»: Мартинес, Мустафи, Колашинац (Тирни, 83), Бельерин, Холдинг, Езил (Гендузи, 65), Мэйтланд-Найлс, Торрейра (Себальос, 72), Уиллок, Сака, Мартинелли.

Предупреждения: Брюстер, 24. Лаллана, 44. Уиллок, 64. Колашинац, 77. Сака, 85.

Судья: Марринер.

30 октября. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

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