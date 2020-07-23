5:3! «Ливерпуль» обыграл «Челси» в результативном матче

«Ливерпуль» на своем поле переиграл «Челси» в матче 37-го тура чемпионата Англии (5:3). Команды забили 8 голов на двоих.

В первом тайме у хозяев отметились мячами Наби Кейта, Трент Александр-Арнолд и Джорджиньо Вайналдум. Перед самым перерывом Оливье Жиру отыграл один гол.

В самом начале второй половины Роберту Фирмину вернул преимущество «красных» в три мяча. После этого Фрэнк Лэмпард сделал тройную замену. Вышедший Кристиан Пулишич сначала ассистировал Тэмми Абрахаму, а затем забил сам. В концовке встрече Алекс Окслейд-Чемберлен забил восьмой мяч в этой встрече, установив окончательный счет.

«Ливерпуль» стал чемпионом Англии. После этой встречи пройдет церемония награждения. «Челси» идет на 4-м месте.

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37-й тур

«Ливерпуль» — «Челси» — 5:3 (3:1)

Голы: Кейта, 23 (1:0). Александр-Арнолд, 38 (2:0). Вайналдум, 43 (3:0). Жиру, 45+3 (3:1). Роберту Фирмину, 55 (4:1). Абрахам, 61 (4:2). Пулишич, 73 (4:3). Окслейд-Чемберлен, 84 (5:3).

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Робертсон, Гомес, Александр-Арнолд, Вайналдум (Милнер, 66), Фабинью, Кейта (Джонс, 66), Роберту Фирмину (Минамино, 87), Салах (Окслейд-Чемберлен, 79), Мане (Ориги, 88).

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Алонсо (Эмерсон, 88), Зума, Рюдигер, Джеймс, Ковачич, Жоржинью, Маунт (Пулишич, 59), Виллиан (Абрахам, 59), Жиру (Хадсон-Одои, 59).

Предупреждение: Гомес, 83.

Судья: Марринер.

22 июля. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».