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45-летний экс-игрок «Астон Виллы» перешел в клуб десятой лиги и в первой же игре сделал покер

11:47

Бывший нападающий «Астон Виллы» Юлиан Йоахим дебютировал в клубе дивизиона 1 объединенной лиги округов (десятый по силе дивизион Англии) «Борн Таун». Как сообщает BBC, 45-летний футболист вышел на поле в матче с «Раундс Таун» и в первой же игре сделал покер. Его команда победила со счетом 4:3.

Йоахим начал профессиональную карьеру в «Лестер Сити» в 1992 году. Впоследствии в его карьере были такие клубы, как «Астон Вилла», «Ковентри», «Лидс», после чего он выступал в клубах низших лиг, при этом не прерывая карьеру. В июле 2019 года он перешел в клуб из Гибралтара «Европа» в качестве играющего члена совета директоров. Однако уже в октябре он вернулся в Англию. В начале девяностых он играл в юношеских и молодежных сборных Англии

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