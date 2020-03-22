4 клуба АПЛ запросили у «Барселоны» стоимость Коутинью

«Челси», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» отправили запросы в «Барселону» по поводу трансфера полузащитника Филиппе Коутинью, сообщает Daily Mail.

По информации источника, клубы хотят узнать сумму, которую каталонский клуб хочет получить за 27-летнего бразильца. Сообщается, что «Бавария», за которую Коутинью выступает на правах аренды в сезоне-2019/20, не намерена активировать опцию выкупа игрока за 120 миллионов евро.

«Барселона» купила Коутинью у «Ливерпуля» за 145 миллионов евро зимой 2018 года. Бразилец забил 9 голов и отдал 8 результативных передач в 32 матчах за «Баварию», выступая за немецкую команду на правах аренды в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.