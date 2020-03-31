4 клуба АПЛ выступают за отмену результатов сезона-2019/20

4 клуба английской премьер-лиги поддерживают идею об отмене сезона-2019/20 и проведении чемпионата заново после того, как пройдет пандемия коронавируса, сообщает The Independent. По информации источника, все 4 клуба находятся в нижней части таблицы.

В случае, если сезон-2019/20 в АПЛ будет отменен, клубам придется вернуть деньги, полученные за продажу телевизионных прав. Сообщается, что клубы потеряют 1,2 миллиарда фунтов, если результаты сезона будут аннулированы. Это может привести к серьезному кризису и сокращению рабочих мест. Большинство клубов взволновано такими возможными потерями, поэтому выступают за возобновление сезона. Тем не менее, 4 клуба из нижней части таблицы выступают за обнуление результатов чемпионата-2019/20, поскольку для них данный исход станет менее затратным, чем потенциальный вылет из премьер-лиги.

Английская премьер-лига не может принять решение об отмене результатов самостоятельно, для этого ей требуется согласие Футбольной ассоциации Англии, которая выступает за возобновление сезона. Сообщается, что решение может быть отложено на срок около месяца, поскольку многим руководителям клубов некомфортно из-за того, что обсуждение результатов сезона проходит на фоне пандемии коронавируса.