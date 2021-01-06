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4 футболистки «Манчестер Сити» заразились коронавирусом после поездки в Дубай

02:33
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В женской команде «Манчестер Сити» 4 футболистки заразились коронавирусом, сообщает The Telegraph.

По данным источника, игроки сдали положительный тест после поездки в Дубай. Указано, что у них было разрешение на полет в ОАЭ, так как на тот момент ограничительные меры, действовавшие в Манчестере, не запрещали это.

Клуб официально подтвердил положительные тесты у 4 игроков женской команды. По последним данным, ближайший матч «Сити» с «Вест Хэмом» не будет перенесен.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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