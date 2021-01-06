4 футболистки «Манчестер Сити» заразились коронавирусом после поездки в Дубай
02:33
В женской команде «Манчестер Сити» 4 футболистки заразились коронавирусом, сообщает The Telegraph.
По данным источника, игроки сдали положительный тест после поездки в Дубай. Указано, что у них было разрешение на полет в ОАЭ, так как на тот момент ограничительные меры, действовавшие в Манчестере, не запрещали это.
Клуб официально подтвердил положительные тесты у 4 игроков женской команды. По последним данным, ближайший матч «Сити» с «Вест Хэмом» не будет перенесен.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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