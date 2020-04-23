4 футболиста «Арсенала» получили выговор за нарушение карантина

4 футболиста «Арсенала» получили выговор от клуба за нарушение карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, сообщает Sky Sports.

Клуб подтвердил источнику информацию о том, что защитник Давид Луиз, полузащитник Гранит Джака, а также нападающие Александр Ляказетт и Николя Пепе нарушили правила карантина, в связи с чем руководство провело с игроками разъяснительную беседу и сделало выговор.

Сообщается, что Пепе был замечен играющим в футбол с друзьями в северном Лондоне, Джака и Луиз встретились в парке в Саутгейте, а Ляказетта обнаружили общающимся с наемным мойщиком его машины.

По последним данным Worldometers, в мире зарегистрировано 2 645 703 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 184 325 летальных исходов, выздоровели 723 192 человека.