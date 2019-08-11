4:0. "МЮ" разгромил "Челси" в 1-м туре АПЛ

"Манчестер Юнайтед" в матче 1-го тура чемпионата Англии разгромил "Челси" со счетом 4:0. Голы забили Маркус Рэшфорд (дубль), Антони Марсьяль и Дэниэл Джеймс.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" на выезде сыграет с "Вулверхэмптоном". "Челси" дома встретится с "Лестером".

Чемпионат Англии

Премьер-лига

1-й тур

"Манчестер Юнайтед" – "Челси" – 4:0 (1:0)

Голы: Рэшфорд, 18 – с пенальти (1:0). Марсьяль, 65 (2:0). Рэшфорд, 67 (3:0). Джеймс, 81 (4:0).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Ван-Биссака, Магуайр, Линделеф, Шоу, Перейра (Джеймс, 74), Мактоминэй, Погба, Лингард (Мата, 86), Марсьяль, Рэшфорд (Гринвуд, 86).

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Зума, Эмерсон, Педро, Ковачич, Жоржинью (Канте, 73), Баркли (Пулишич, 58), Маунт, Абрахам (Жиру, 66).

Предупреждения: Зума, 36. Лингард, 48. Жоржинью, 52. Абрахам, 57. Линделеф, 69. Марсьяль, 80. Канте, 90.

Судья: Тэйлор (Англия).

11 августа. Манчестер. Стадион "Олд Траффорд".