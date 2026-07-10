39-летний Варди не планирует завершать карьеру и тренируется на базе «Лестера»
Бывший нападающий сборной Англии Джейми Варди не планирует завершать карьеру в ближайшее время, сообщает talkSPORT.
39-летний форвард находится в статусе свободного агента и поддерживает форму на базе «Лестера», за который выступал с лета 2012 по сентябрь 2025 года.
Последним клубом Варди был итальянский «Кремонезе». В сезоне-2025/26 форвард забил семь голов и отдал три результативные передачи в 29 матчах.
Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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