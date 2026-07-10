39-летний Варди не планирует завершать карьеру и тренируется на базе «Лестера»

Бывший нападающий сборной Англии Джейми Варди не планирует завершать карьеру в ближайшее время, сообщает talkSPORT.

39-летний форвард находится в статусе свободного агента и поддерживает форму на базе «Лестера», за который выступал с лета 2012 по сентябрь 2025 года.

Последним клубом Варди был итальянский «Кремонезе». В сезоне-2025/26 форвард забил семь голов и отдал три результативные передачи в 29 матчах.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.