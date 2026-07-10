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10 июля, 23:59

39-летний Варди не планирует завершать карьеру и тренируется на базе «Лестера»

Сергей Филин

Бывший нападающий сборной Англии Джейми Варди не планирует завершать карьеру в ближайшее время, сообщает talkSPORT.

39-летний форвард находится в статусе свободного агента и поддерживает форму на базе «Лестера», за который выступал с лета 2012 по сентябрь 2025 года.

Последним клубом Варди был итальянский «Кремонезе». В сезоне-2025/26 форвард забил семь голов и отдал три результативные передачи в 29 матчах.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

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Джейми Варди
Футбол
ФК Лестер
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3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
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