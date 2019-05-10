38-летний капитан "Брайтона" завершит карьеру после матча с "Ман Сити"

Капитан "Брайтона" Бруно завершит карьеру по окончании нынешнего сезона, сообщает Sky Sports. Последней игрой для 38-летнего испанца станет игра 38-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити".

- Бруну был невероятен. И для клуба, и лично для меня, - сказал главный тренер "Брайтона" Крис Хьютон. - Он невероятный игрок, невероятный профессионал и невероятный человек. Он уже был легендой клуба, когда я его возглавил. Он был ключевым игроком команды, выходившей в премьер-лигу, и на протяжении двух сезонов в элите. Ему 38 лет, и он играет в лучшей лиге мира.

Бруно защищает цвета "Брайтона" с 2012 года. Ранее в его карьере были испанские "Эспаньол", "Химнастик", "Лерида", "Альмерия" и "Валенсия".