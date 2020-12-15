38-летний Чех провел тренировку за «Челси» и может вернуться на поле

Технический советник «Челси» Петр Чех провел тренировку в составе резервной команды клуба для игроков до 23 лет. 38-летний голкипер проводил занятие в своем фирменном шлеме, в котором он играет после тяжелой травмы, полученной в 2006 году.

Чех завершил карьеру в 2019 году в составе «Арсенала», вошел в штаб лондонцев. Этой осенью он был включен в заявку «Челси» на сезон в статусе так называемого «игрока без контракта» на случай проблем с вратарской позицией. Ранее в СМИ появилась информация, что он может сыграть за дублеров, чтобы предоставить отдых 18-летнему Лукасу Баргстрему.