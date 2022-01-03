37-летний Тиагу Силва продлил контракт с «Челси»
Защитник «Челси» Тиагу Силва продлил контракт, сообщает официальный сайт клуба. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.
«Играть за «Челси» — настоящее удовольствие, — сказал бразилец. — Никогда не думал, что я буду играть три года в этом великом клубе. Я очень счастлив остаться еще на сезон».
37-летний бразилец в текущем сезоне провел 22 матча за «Челси» во всех турнирах и забил два мяча при двух голевых передачах. Вместе с командой он ранее выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.
Transfermarkt оценивает игрока в 2,5 миллиона евро.
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