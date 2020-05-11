37 лет назад Фергюсон завоевал первый еврокубок. Его «Абердин» обыграл «Реал»

11 мая 2020 года исполнилось 37 лет первому международному трофею знаменитого шотландского тренера Алекса Фергюсона. В финале Кубка кубков-1982/83 его «Абердин» взял верх над «Реалом» со счетом 2:1.

В том же году Фергюсон заберет свой второй еврокубковый трофей — в Суперкубке шотландцы одолеют победителя Кубка чемпионов «Гамбург» (0:0, 2:0).

В 1986 году Фергюсон покинет «Абердин», с которым завоюет 10 трофеев, включая четыре титула чемпиона Шотландии. После его ухода из «Абердина» чемпионат выигрывали только «Селтик» и «Рейнджерс».

Фергюсон же возглавит «Манчестер Юнайтед», с которым проработает до 2013 года и добавит в свой послужной список еще 38 трофеев, включая шесть международных: Кубок кубков, Суперкубок УЕФА, две Лиги чемпионов, Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.