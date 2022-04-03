36-летний Фабьянски продлит контракт с «Вест Хэмом»

Голкипер Лукаш Фабьянски подпишет новый контракт с клубом. Стороны должны заключить соглашение в ближайшее время, сообщает Daily Mail.

Действующий договор 36-летнего поляка истекает предстоящим летом.

Фабьянски выступает за «Вест Хэм» с 2018 года, куда перешел из «Суонси».

В этом сезоне АПЛ он провел 29 матчей, в которых пропустил 38 мячей.