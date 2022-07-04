35-летний Моутинью на сезон продлил контракт с «Вулверхэмптоном»

Полузащитник Жоау Моутинью продлил контракт с «Вулверхэмптоном». Соглашение рассчитано на следующий сезон, сообщает сайт клуба.

Ранее появлялась информация, что 35-летний футболист останется одним из высокооплачиваемых в составе «волков» — его зарплата в клубе не изменится.

Моутинью выступает за «Вулверхэмптон» с июля 2018 года. В прошлом сезоне полузащитник забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу в 39 матчах за команду.

Его прежний контракт с «волками» истекал нынешним летом.