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35-летний голкипер Хитон подпишет с «Манчестер Юнайтед» контракт на два года

18:45
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Голкипер Томас Хитон подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед». Стороны согласовали условия контракт на два года, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Также будет предусмотрена опция продления соглашения еще на один сезон.

Официально о сделке будет объявлено в июле.

С 2005 по 2010 годы Хитон находился в системе «МЮ», но за основную команду не играл.

Прошедший сезон 35-летний голкипер отыграл в «Астон Вилле».

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