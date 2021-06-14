35-летний голкипер Хитон подпишет с «Манчестер Юнайтед» контракт на два года
18:45
Голкипер Томас Хитон подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед». Стороны согласовали условия контракт на два года, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Также будет предусмотрена опция продления соглашения еще на один сезон.
Официально о сделке будет объявлено в июле.
С 2005 по 2010 годы Хитон находился в системе «МЮ», но за основную команду не играл.
Прошедший сезон 35-летний голкипер отыграл в «Астон Вилле».
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