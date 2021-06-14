35-летний голкипер Хитон подпишет с «Манчестер Юнайтед» контракт на два года

Голкипер Томас Хитон подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед». Стороны согласовали условия контракт на два года, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Также будет предусмотрена опция продления соглашения еще на один сезон.

Официально о сделке будет объявлено в июле.

С 2005 по 2010 годы Хитон находился в системе «МЮ», но за основную команду не играл.

Прошедший сезон 35-летний голкипер отыграл в «Астон Вилле».