34-летний Виллиан продлил контракт с «Фулхэмом»

Форвард «Фулхэма» Виллиан продлил контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 34-летним бразильцем рассчитано до лета 2024 года.

Виллиан выступает за «Фулхэм» с лета 2022 года. В минувшем сезоне на его счету 27 матчей в АПЛ, в которых он забил 5 голов и сделал 6 результативных передач.