33-летний Триппьер объявил о завершении карьеры в сборной Англии

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер объявил о завершении игровой карьеры в сборной Англии.

33-летний футболист выступал за национальную команду с 2017 года и провел 54 матча, в которых отметился голом и 5 результативными передачами.

Вместе со сборной Англии Триппьер стал серебряным призером Евро-2020 и Евро-2024.