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32-летний Старридж продолжает поиски нового клуба

16:45
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Бывший нападающий «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуля» Дэниел Старридж продолжает поддерживать форму в составе «Мальорки», с которой тренируется с середины лета. Футболист рассчитывает найти себе новую команду, сообщает Mundo Deportivo.

В сезоне-2019/20 Старридж выступал за турецкий «Трабзонспор», с которым разорвал контракт в марте. На счету форварда 11 матчей в чемпионате Турции, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

32-летнему англичанину было запрещено заниматься футбольной деятельностью до 17 июня 2020 года в связи с нарушением правил Футбольной ассоциации Англии о ставках.

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Иван Шитик все материалы автора

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