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25 лет назад Кантона нанес болельщику знаменитый удар в стиле кунг-фу

12:18
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25 января 1995 года прошел матч чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед».

Во время встречи нападающий «манкунианцев» Эрик Кантона получил красную карточку. Покидая поле, француз повелся на провокацию болельщика хозяев и ударил того ногой в стиле кун-фу.

По итогам разбирательств Кантона был приговорен к 120 часам исправительных работ, дисквалифицирован в чемпионате Англии до октября, а также получил штраф в 10 тысяч фунтов.

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