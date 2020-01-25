25 лет назад Кантона нанес болельщику знаменитый удар в стиле кунг-фу

25 января 1995 года прошел матч чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Манчестер Юнайтед».

Во время встречи нападающий «манкунианцев» Эрик Кантона получил красную карточку. Покидая поле, француз повелся на провокацию болельщика хозяев и ударил того ногой в стиле кун-фу.

По итогам разбирательств Кантона был приговорен к 120 часам исправительных работ, дисквалифицирован в чемпионате Англии до октября, а также получил штраф в 10 тысяч фунтов.