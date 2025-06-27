Футбол
27 июня, 00:50

24-летний Холанн забил 300-й гол в карьере

Руслан Минаев

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн забил гол в ворота «Ювентуса» (5:2) в матче группового турнира клубного чемпионата мира.

Мяч стал для 24-летнего норвежца 300-м в карьере. Форвард забил 123 гола в 145 матчах за «Манчестер Сити», 86 голов в 89 играх за дортмундскую «Боруссию», 20 мячей в 50 играх за «Молде» и 29 голов в 27 играх за «Зальцбург». В составе сборной Норвегии на его счету 42 гола в 43 матчах.

По информации Международной федерации футбольной истории и статистики, Холанн опередил Лионеля Месси («Интер Майами») и Криштиану Роналду («Аль-Наср»), которые забили первые 300 голов в возрасте 25 и 27 лет.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
Популярное видео
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Оренбург»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Краснодар»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
  • Спринт

    Норвег, конечно, гораздо лучше бриолина, по игровой пользе для своих команд, но до Гения футбола ему (вестимо - Эрлину) далече.

    27.06.2025

  • oleg.bob

    Уже сдувается! Не быть ему ,как Месси и Роналду!

    27.06.2025

