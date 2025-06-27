24-летний Холанн забил 300-й гол в карьере

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн забил гол в ворота «Ювентуса» (5:2) в матче группового турнира клубного чемпионата мира.

Мяч стал для 24-летнего норвежца 300-м в карьере. Форвард забил 123 гола в 145 матчах за «Манчестер Сити», 86 голов в 89 играх за дортмундскую «Боруссию», 20 мячей в 50 играх за «Молде» и 29 голов в 27 играх за «Зальцбург». В составе сборной Норвегии на его счету 42 гола в 43 матчах.

По информации Международной федерации футбольной истории и статистики, Холанн опередил Лионеля Месси («Интер Майами») и Криштиану Роналду («Аль-Наср»), которые забили первые 300 голов в возрасте 25 и 27 лет.