Портал Goal напомнил о годовщине важного события в истории «Ливерпуля». Ровно 23 года назад, 8 января 1997 года, в составе команды дебютировал защитник Джейми Каррагер. Он вышел на замену на 75-й минуте матча 1/4 финала Кубка лиги против «Милдсбро» (1:2), заменив Роба Джонса.

Каррагер провел в «Ливерпуле» все 17 сезонов профессиональной карьеры, завершив выступления в 2013 году. Всего на его счету 735 матчей и 5 голов во всех турнирах. В составе «Ливерпуля» Каррагер выиграл два Кубка Англии, три Кубка лиги, два Суперкубка страны, Лигу чемпионов, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. После завершения карьеры Каррагер стал экспертом на телевидении.